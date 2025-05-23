На студентів-медиків чекатиме обов’язкова військова підготовка – законопроєкт

Комітет здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування Верховної Ради підтримав ініційований Міністерством охорони здоров’я законопроєкт №13276 про обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні в п’ятницю.

Обов’язкова військова підготовка для студентів-медиків

Так, законопроєкт №13276 передбачає відновлення обов’язкової військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для студентів медичних та фармацевтичних спеціальностей.

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Комітет Ради у своєму висновку зазначив, що в Україні з 2006 року ввели військову підготовку для студентів вищих медичних навчальних закладів за програмою офіцерів запасу медичної служби на добровільних засадах. Це у підсумку призвело до ліквідації військових навчальних підрозділів у більшості медичних вишів.

На сьогодні лише 5% студентів-медиків проходять таку військову підготовку, і виключно добровільно. Через це є значний дефіцит офіцерів запасу медичної служби.

– Це призвело до того, що Україна відчула гострий дефіцит кадрів за військово-медичними та військово-фармацевтичними спеціальностями для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Це зумовлює необхідність збільшення контингенту здобувачів вищої освіти, які проходитимуть таке навчання, та розширення мережі кафедр військової підготовки у закладах вищої освіти, – зазначали у комітеті Ради.

Тож парламентський комітет ухвалив рішення рекомендувати комітету з питань нацбезпеки й оборони підтримати законопроєкт №13276 та рекомендувати Верховній Раді ухвалити його за основу у першому читанні.

Прикінцеві положення законопроєкту передбачають, що закон набуде чинності 1 січня 2026 року.

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