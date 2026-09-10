Военный учет и мобилизация женщин-медиков регулируются законом № 2664-IX О внесении изменений в статью 1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе (относительно добровольного воинского учета женщин), который вступил в силу в октябре 2022 года, приказами Минобороны, а с 18 мая 2024 года — еще и законом о мобилизации.

В комментарии Фактам ICTV адвокат юридической компании Арес, юрист горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением, Владислав Зайцев рассказал о мобилизации женщин-медиков.

Мобилизация женщин-медиков 2026 года

По словам юриста, до вступления в силу закона о мобилизации, женщины-медики, состоящие на воинском учете, могли быть призваны на военную службу в военное время — то есть такой обязанности не было, однако могли мобилизовать.

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— Сейчас во время военного положения призыв на военную службу женщин осуществляется в добровольном порядке. То есть и в военное, и в мирное время женщины-медики могут мобилизоваться только добровольно. Принудительно их никто не сможет мобилизовать, — пояснил Владислав Зайцев.

Кабмин Украины уточнил отдельные правила воинского учета и призыва по мобилизации. В частности, женщин с медицинским образованием теперь будут брать на учет автоматически, без необходимости лично являться в ТЦК.

Кого из числа женщин-медиков могут мобилизовать

Если женщина является медицинским работником и состоит на воинском учете, ее могут мобилизовать в добровольном порядке.

Согласно законодательству, на воинский учет берут женщин, которые:

имеют специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины;

пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Медицинская специальность входит в перечень, поэтому медсестры, а также другие медицинские работники являются военнообязанными.

Перечень специальностей или профессий, после получения которых женщины должны встать на воинский учет:

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, охрана здоровья, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, области медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, области медицины (кроме медицинских сестер); профессионалы в области лечебного дела;

профессионалы стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, провизоры;

профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер);

медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, помощники профессионалов-акушеров;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении.

Кто не подлежит мобилизации

Военнообязанные женщины-медики не подлежат призыву во время мобилизации, если они:

забронированы на период мобилизации и на военное время в порядке, установленном Кабинетом министров Украины;

признаны в соответствии с заключением ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев.

Зайцев объяснил, что бронь на предприятии является одним из оснований для отсрочки от призыва на военную службу.

— Если женщина-медик забронирована, то она, даже если дает согласие на призыв, не может быть мобилизована, поскольку у нее есть отсрочка. По закону ТЦК не имеют полномочий забрать ее, поскольку она не подлежит мобилизации даже с ее согласия, — добавил юрист.

Кроме того, женщина освобождается от мобилизации, если она имеет на иждивении:

трех и более детей в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

подгруппы А в возрасте до 18 лет; ребенка с инвалидностью, имеющего любые виды нарушений функций организма III-IV степени;

совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

I или II группы, до достижения им 23 лет; детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Если женщина-медик самостоятельно воспитывает ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или занята постоянным уходом за лицами, которые в этом нуждаются, она тоже не может быть мобилизована.

Процедура мобилизации женщин-медиков

Мобилизация женщин-медиков не отличается от традиционной.

Сначала она получит первую повестку от сотрудника военкомата, в которой будет указано время и день, когда необходимо прийти в ТЦК.

Затем нужно пройти медицинскую комиссию, где решат, может ли женщина проходить военную службу.

Если решение о мобилизации будет принято самой женщиной, медик получит мобилизационное распоряжение.

После этого женщина должна:

явиться в воинскую часть или на сборные пункты территориального центра комплектования в указанные сроки;

взять с собой оригиналы документов, указанных в повестке, а также при необходимости оригиналы документов, которые подтверждают основания для освобождения от мобилизации.

Медицинский работник должен сообщить о призыве своему руководителю, предоставить заявление и мобилизационный документ для оформления приказа об освобождении от работы в связи с призывом на военную службу во время мобилизации.

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