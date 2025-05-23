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Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Украина и РФ начали обмен пленными 1000 на 1000: он может длиться несколько дней

обмін полоненими 5 лютого 2025

Украина и Россия 23 мая начали масштабный обмен пленными 1000 на 1000. В пятницу Киев и Москва обменялись сотнями пленных.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на источник из Украины.

Большой обмен пленными между Украиной и РФ

Как и в предыдущие разы, официально стороны не сообщали о проведении обмена пленными до его окончания. Однако президент США Дональд Трамп обнародовал информацию об обмене пленными сегодня в соцсетях еще во время его проведения.

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— Только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Вскоре он вступит в силу. Поздравляем обе стороны с этими переговорами, — написал глава Белого дома.

По информации источников NV, обмен пленными 1000 на 1000 между Украиной и Россией будет длиться несколько дней.

По договоренности, каждая сторона должна была освободить по 1000 пленных. Это стало главным результатом встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле, которая состоялась на прошлой неделе, а именно 16 мая. Это была первая прямая встреча между сторонами за три года.

CNN напоминает, что инициатором встречи был российский диктатор Владимир Путин. Он согласился на переговоры после давления со стороны европейских стран, которые требовали от России прекратить огонь. Многие считают, что Кремль просто пытался выиграть время.

— Но хотя возвращение сотен украинских заключенных станет огромным облегчением для их семей и близких, оно остается несколько разочаровывающим как единственный ощутимый результат широко разрекламированной встречи, — говорится в статье.

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Фото: Владимир Зеленский

Источник: CNN
Война в Украине, Обмін полоненими, полон, Росія, Украина
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