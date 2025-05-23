Україна та РФ розпочали обмін полоненими 1000 на 1000: він може тривати кілька днів

Україна та Росія 23 травня розпочали масштабний обмін полоненими 1000 на 1000. У п’ятницю Київ і Москва обмінялися сотнями полонених.

Про це пише CNN з посиланням на джерело з України.

Великий обмін полоненими між Україною та РФ

Як і в попередні рази, офіційно сторони не повідомляли про проведення обміну полоненими до його закінчення. Однак президент США Дональд Трамп оприлюднив інформацію про обмін полоненими сьогодні у соцмережах ще під час його проведення.

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– Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Незабаром він набуде чинності. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами, – написав глава Білого дому.

За інформацією джерел NV, обмін полоненими 1000 на 1000 між Україною та Росією буде тривати кілька днів.

За домовленістю, кожна сторона мала звільнити по 1000 полонених. Це стало головним результатом зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі, яка відбулася минулого тижня, а саме 16 травня. Це була перша пряма зустріч між сторонами за три роки.

CNN нагадує, що ініціатором зустрічі був російський диктатор Володимир Путін. Він погодився на перемовини після тиску з боку європейських країн, які вимагали від Росії припинити вогонь. Багато хто вважає, що Кремль просто намагався виграти час.

– Але хоча повернення сотень українських ув’язнених стане величезним полегшенням для їхніх родин та близьких, воно дещо розчаровує як єдиний відчутний результат широко розрекламованої зустрічі, – йдеться у статті.

Фото: Володимир Зеленський

Джерело : CNN

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