Силы обороны уничтожили вражеский ЗРК Бук-М3 стоимостью $45 млн – ОСГВ Хортица

Бойцы оперативно-стратегической группировки войск Хортица уничтожили современный российский зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 на одном из ключевых направлений. На момент удара ЗРК готовился к ведению огня.

Украинские военные уничтожили российский ЗРК Бук-М3

— На одном из ключевых направлений уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс Бук-М3, — говорится в сообщении ОСГВ Хортица.

По информации военных, уничтожение комплекса стало возможным благодаря работе разведчиков бригады артрозведки Черный лес.

Они обнаружили позицию современного зенитно-ракетного комплекса средней дальности Бук-М3 с боекомплектом и скорректировали артиллерийский огонь по цели. ЗРК был обнаружен непосредственно перед началом стрельб.

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Бук-М3 считается одной из важнейших составляющих российской системы ПВО. Его применяют для поражения воздушных, наземных и морских объектов.

Это самая новая модификация комплекса, имеющая радиус действия до 70 км. По предварительным оценкам, стоимость одного такого ЗРК составляет около $45 млн.

Напомним, 2 мая спецподразделение Group 13 в координации с СБУ и Силами обороны Украины уничтожило российский истребитель Су-30 в акватории Черного моря. Атака была осуществлена ракетой, выпущенной с морской платформы Magura.

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