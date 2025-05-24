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Приближаются к 980 тыс. убитыми и ранеными: потери РФ на 24 мая

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Фото: Getty Images

Потери РФ на 24 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 186-е сутки полномасштабной войны достигли 979 830 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 24 мая 2025

  • личного состава — около 979 830 (+1 130) человек;
  • танков — 10 852 (+11);
  • боевых бронированных машин — 22 622 (+47);
  • артиллерийских систем — 28 201 (+36);
  • РСЗО — 1 395 (+5);
  • средств ПВО — 1 169 (+2);
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 336;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 37 177 (+232);
  • крылатых ракет — 3 197;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 49 639 (+232);
  • специальной техники — 3 895.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 186-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
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