Валентина Летяк, редактор ленты
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Приближаются к 980 тыс. убитыми и ранеными: потери РФ на 24 мая
Потери РФ на 24 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 186-е сутки полномасштабной войны достигли 979 830 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 24 мая 2025
- личного состава — около 979 830 (+1 130) человек;
- танков — 10 852 (+11);
- боевых бронированных машин — 22 622 (+47);
- артиллерийских систем — 28 201 (+36);
- РСЗО — 1 395 (+5);
- средств ПВО — 1 169 (+2);
- самолетов — 372;
- вертолетов — 336;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 37 177 (+232);
- крылатых ракет — 3 197;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 49 639 (+232);
- специальной техники — 3 895.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 186-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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