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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Сили оборони знищили ворожий ЗРК Бук-М3 вартістю $45 млн – ОСУВ Хортиця

ЗРК Бук-МЗ
Фото: Depositphotos

Бійці оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця знищили сучасний російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М3 на одному з ключових напрямків. На момент удару ЗРК готувався до ведення вогню.

Українські військові знищили російський ЗРК Бук-М3

 – На одному із ключових напрямків знищили ворожий зенітний ракетний комплекс Бук-М3, – йдеться у повідомленні ОСУВ Хортиця.

За інформацією військових, знищення комплексу стало можливим завдяки роботі розвідників бригади артрозвідки Чорний ліс.

Вони виявили позицію сучасного зенітно-ракетного комплексу середньої дальності Бук-М3 із боєкомплектом та скоригували артилерійський вогонь по цілі. ЗРК був виявлений безпосередньо перед початком стрільб.

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Бук-М3 вважається однією з найважливіших складових російської системи ППО. Його застосовують для ураження повітряних, наземних і морських об’єктів.

Це найновіша модифікація комплексу, що має радіус дії до 70 км. За попередніми оцінками, вартість одного такого ЗРК становить близько $45 млн.

Нагадаємо, 2 травня спецпідрозділ Group 13 у координації з СБУ та Силами оборони України знищив російський винищувач Су-30 в акваторії Чорного моря. Атаку було здійснено ракетою, випущеною з морської платформи Magura.

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