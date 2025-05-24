Ночная атака на Украину: сбито 6 баллистических Искандеров и обезврежено 245 дронов

Во время ночной атаки на Украину 24 мая Россия применила 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, а также 250 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Массированная ночная атака Украины: результаты работы ПВО

Оккупанты запустили сегодня ночью 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из районов Таганрога, Ейска, Брянска и ВОТ Крыма.

Под ударом баллистикой оказались Киев, Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.

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Воздушную атаку отражали авиация, зенитчики, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силами противовоздушной обороны в небе над Киевом сбито шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23.

Кроме того, в течение ночи РФ атаковала 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов с направлений Брянска, Миллерово, Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма.

Известно об обезвреживании 245 вражеских беспилотников на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны.

Из них 128 — сбиты огневыми средствами поражения и 117 локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ (без негативных последствий).

К сожалению, в результате вражеской атаки пострадали Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 186-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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