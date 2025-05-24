Зграї дронів та балістика: Ігнат розповів деталі масованої атаки на Київ

У ніч на 24 травня російська армія завдала масованого удару по Україні, використовуючи балістичні ракети і дрони. Основним напрямком став Київ.

Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.

У Повітряних силах розповіли деталі нічного обстрілу

Ігнат повідомив, що головною метою ворога став Київ. Ракети та дрони летіли з різних напрямків – з Півночі, Сходу, Заходу та Півдня.

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– За балістикою, основна маса теж прямувала на Київ – це дев’ять балістичних ракет Іскандер-М або KN-23, і з них дві третини було перехоплено протиповітряною обороною. Це досить високий показник. Знаємо, що ворог свою балістику модернізує, але сьогодні шість із дев’яти ракет були збиті ППО, – розповів він.

Також Юрій Ігнат повідомив, що окупанти запускали великими групами дрони. Вони намагалися обійти оборону Києва з різних напрямків.

– Дрони летять великими зграями з різних напрямків… Тому власне було дуже чутно, дуже гучно, саме проти БпЛА, як власне і вибухи, які були внаслідок роботи ППО, – зазначив він.

Нагадаємо, російські військові здійснили масований обстріл по Києву. У кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків. Станом на ранок 24 травня було відомо про 15 постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Медіацентр Україна

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