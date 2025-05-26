Когда закончится мобилизация и при каких условиях это возможно: объяснение адвоката

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что прекращение военного положения не будет означать автоматической демобилизации.

Факты ICTV узнавали у адвоката юридической компании Де-Юре Ларисы Кись, когда закончится мобилизация в Украине и при каких условиях возможна демобилизация военных.

Может ли закончиться мобилизация с завершением военных действий

По словам адвоката, демобилизация (увольнение) с военной службы всех мобилизованных будет проведена после внедрения отдельного решения президента Украины, но до окончания действия военного положения — маловероятна.

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Указом президента Украины от 24 февраля 2022 года № 65/2022 О всеобщей мобилизации, утвержденным законом Украины от 3 марта 2022 года № 2105-IX с изменениями, срок проведения всеобщей мобилизации с 24.02.2022 года продлевается на 90 суток уже более трех лет.

Все, кто были призваны на военную службу и получили статус военнослужащий, имеют право на увольнение по основаниям, установленным статьей 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Так, законом предусмотрено, что во время действия военного положения увольнение возможно:

по возрасту;

по состоянию здоровья;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется ч. 12 статьи 26 закона;

в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу);

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с назначением (избранием) на должность или исполнением обязанностей судьи, судьи Конституционного суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя или дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Для другого состояния в стране, например в мирное время, во время действия особого периода, который будет установлен после отмены военного положения, законом Украины О воинской обязанности и военной службе предусмотрен более расширенный перечень оснований для увольнения.

Сколько еще продлится мобилизация в 2025 году

— Статьей 23 закона относительно срока военной службы определено, что срок военной службы может устанавливаться на время до объявления решения о демобилизации. Может устанавливаться — это не установленный срок, — отметила адвокат.

Согласно части 5 ст. 1 закона Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке, решение о демобилизации, а также порядок и сроки ее проведения принимает президент Украины.

Мобилизация в Украине: когда завершится

По словам адвоката, учитывая то, что демобилизация — это комплекс мероприятий, направленных на планомерный перевод на работу и функционирование в условиях мирного времени, а Вооруженных сил Украины, других военных формирований — на организацию и штаты мирного времени, вполне вероятно, что после окончания военного положения и перехода страны в мирное время, особый период и т. д., необходимо дождаться указа президента Украины, которым будет определена демобилизация, а также порядок и сроки проведения такого комплекса мероприятий.

Очевидно, что проведение такого комплекса мероприятий не может произойти одномоментно, это будет какой-то период во времени, на протяжении которого военнослужащие будут увольняться постепенно, по сокращению ВСУ до штатов мирного времени и высвобождению военных, в том числе по сокращению должностей, на которых они служат.

— Поэтому часть военных может быть уволена в течение 3 месяцев после принятия решения президентом Украины о демобилизации, а некоторые могут задержаться на службе на гораздо более долгий срок, — резюмировала адвокат.

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