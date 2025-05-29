Только Россия выдвигает условия: Украина готова к переговорам в любом формате и месте
Украина открыта к проведению мирных переговоров в любом формате и месте — требования выдвигает исключительно Россия.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время во время пресс-конференции.
МИД о переговорах с РФ
— Мы готовы встречаться в любых форматах, в любой географии, в любом месте, которое может их провести. Это только Россия выдвигает требования: им нравится это место, этот день, у них есть все эти условия. У нас их нет, — сказал Тихий.
По его словам, принципиально важным для Киева является присутствие за столом переговоров европейских партнеров.
— Европа должна быть частью этого процесса, потому что результаты мирного процесса непосредственно влияют на Европу, — добавил спикер МИД.
Он также отметил значение Турции как ключевой платформы для переговоров и выразил благодарность Анкаре за оказанную поддержку.
Комментируя инцидент во время предыдущей встречи в Стамбуле в мае, представитель МИД отметил, что российская сторона настаивала, чтобы США не участвовали в переговорах.
— Американская сторона до сих пор удивляется, почему россияне не хотели, чтобы они были в комнате. Что они должны скрывать? Возможно, требования, которые они выдвигают, настолько жесткие, что не выдерживают критики. И именно поэтому им важно, чтобы Соединенные Штаты не слышали эти условия, — предположил Тихий.
Он отметил, что Украина рассматривает США как ключевого участника процесса мирного урегулирования и высоко ценит их роль.
Следующий раунд мирных переговоров потенциально может состояться в Стамбуле 2 июня — такое предложение выдвинула РФ. Однако, Украина пока официально не дала согласия. Киев настаивает, чтобы Москва предварительно предоставила “меморандум” о прекращении огня для ознакомления перед возможным вторым раундом переговоров.