Только Россия выдвигает условия: Украина готова к переговорам в любом формате и месте

Украина открыта к проведению мирных переговоров в любом формате и месте — требования выдвигает исключительно Россия.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время во время пресс-конференции.

МИД о переговорах с РФ

— Мы готовы встречаться в любых форматах, в любой географии, в любом месте, которое может их провести. Это только Россия выдвигает требования: им нравится это место, этот день, у них есть все эти условия. У нас их нет, — сказал Тихий.

По его словам, принципиально важным для Киева является присутствие за столом переговоров европейских партнеров.

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— Европа должна быть частью этого процесса, потому что результаты мирного процесса непосредственно влияют на Европу, — добавил спикер МИД.

Он также отметил значение Турции как ключевой платформы для переговоров и выразил благодарность Анкаре за оказанную поддержку.

Комментируя инцидент во время предыдущей встречи в Стамбуле в мае, представитель МИД отметил, что российская сторона настаивала, чтобы США не участвовали в переговорах.

— Американская сторона до сих пор удивляется, почему россияне не хотели, чтобы они были в комнате. Что они должны скрывать? Возможно, требования, которые они выдвигают, настолько жесткие, что не выдерживают критики. И именно поэтому им важно, чтобы Соединенные Штаты не слышали эти условия, — предположил Тихий.

Он отметил, что Украина рассматривает США как ключевого участника процесса мирного урегулирования и высоко ценит их роль.

Следующий раунд мирных переговоров потенциально может состояться в Стамбуле 2 июня — такое предложение выдвинула РФ. Однако, Украина пока официально не дала согласия. Киев настаивает, чтобы Москва предварительно предоставила “меморандум” о прекращении огня для ознакомления перед возможным вторым раундом переговоров.

Источник : Суспільне

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