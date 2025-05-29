Обіцяний Росією меморандум щодо миру ніхто не бачив – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Росія навмисно затягує війну та вводить в оману країни, які намагаються вплинути на Кремль дипломатичним шляхом.

За його словами, слова та обіцянки з боку Москви не мають жодної цінності, а спроби домовитися без тиску – марні.

Росія свідомо затягує війну – Зеленський

Зеленський повідомив, що провів координаційну нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, главою МЗС Андрієм Сибігою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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Обговорювалися питання дипломатичної активності, зокрема підготовка міжнародних зустрічей, які заплановані вже на цей тиждень.

Також, за словами глави держави, відбулися контакти з партнерами зі США та Європи.

– Всім треба говорити чесно – всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском, – наголосив президент.

Він зауважив, що “слова з Москвою не працюють”. Так званий меморандум, який росіяни обіцяли і, за їх словами, готували понад тиждень, досі ніхто не бачив.

– Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу, – сказав глава держави.

Зеленський вважає, що підготовка “референдуму” – черговий російський обман.

Росіяни роблять усе, аби міжнародні зустрічі перетворилися на порожні формальності. І це, на думку президента, ще одна причина для посилення санкційного тиску.

Нагадаємо, вчора Умєров повідомив, що Україна офіційно передала свій документ з пропозиціями щодо миру російській стороні. Тепер у Москви є щонайменше чотири дні, аби надати меморандум із пропозиціями щодо припинення бойових дій.

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