РФ потеряла 4 тыс. танков за более чем 3 года полномасштабной войны — Oryx

Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли не менее 4 тыс. танков.

Об этом свидетельствуют данные аналитической группы Oryx, которая ведет детальный учет уничтоженной техники с фото- и видеоподтверждением.

Сколько танков потеряла Россия — данные Oryx

В статистику включены танки, которые были уничтожены, брошены или захвачены украинскими военными. Все потери учитываются только при наличии визуальных доказательств, поэтому реальные цифры могут быть еще выше, чем зафиксировано в базе.

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Учет российских потерь аналитики Oryx начали в феврале 2022 года, сразу после начала полномасштабной войны. Во избежание двойного подсчета, если один и тот же танк сначала был трофеем, а позже уничтожен, он считается как потеря только для первичного владельца — российской армии.

Также в базу не включаются боевые машины, происхождение которых невозможно точно установить.

Некоторые танки, которые в списках указаны как “брошенные”, в реальности могли быть либо уничтожены, либо перейти в Вооруженные силы Украины.

Потери РФ в танках с 2014 по 2021 год

Также отмечается, что в период с 2014 по 2021 год российские силы на Донбассе потеряли не менее 50 танков, в том числе и новейшие в то время модификации Т-72Б3, которые впервые были задействованы в боях против Украины в 2014 году.

В целом, по подсчетам Oryx, украинские защитники уничтожили более 22 тыс. единиц разнообразной российской техники, включая бронемашины, артиллерию, самолеты и другое вооружение.

Напомним, по официальным данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны по 29 мая российские потери в танках составляют 10 864 единицы, а количество уничтоженных бронированных машин достигло 22 645.

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