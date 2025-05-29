РФ втратила 4 тис. танків за понад 3 роки повномасштабної війни – Oryx

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратили щонайменше 4 тис. танків.

Про це свідчать дані аналітичної групи Oryx, яка веде детальний облік знищеної техніки з фото- та відеопідтвердженням.

Скільки танків втратила Росія – дані Oryx

У статистику включено танки, які були знищені, покинуті або захоплені українськими військовими. Усі втрати враховуються лише за наявності візуальних доказів, тому реальні цифри можуть бути ще вищими, ніж зафіксовано в базі.

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Облік російських втрат аналітики Oryx розпочали в лютому 2022 року, одразу після початку повномасштабної війни. З метою уникнення подвійного підрахунку, якщо один і той самий танк спершу був трофеєм, а пізніше знищений, він рахується як втрата лише для первинного власника – російської армії.

Також у базу не включаються бойові машини, походження яких неможливо точно встановити.

Деякі танки, які у списках вказані як “покинуті”, у реальності могли бути або знищені, або перейти до Збройних сил України.

Втрати РФ у техніці з 2014 по 2021 рік

Також зазначається, що в період із 2014 по 2021 рік російські сили на Донбасі втратили щонайменше 50 танків, зокрема й новітні на той час модифікації Т-72Б3, які вперше були задіяні у боях проти України у 2014 році.

Загалом, за підрахунками Oryx, українські захисники знищили понад 22 тис. одиниць різноманітної російської техніки, включаючи бронемашини, артилерію, літаки та інше озброєння.

Нагадаємо, за офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни по 29 травня російські втрати у танках становлять 10 864 одиниці, а кількість знищених броньованих машин досягла 22 645.

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