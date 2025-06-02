РФ признала похищение украинских детей, но готова вернуть до десяти — Зеленский

Во время переговоров в Стамбуле украинская делегация передала представителям РФ список, в нем были указаны фамилии почти 400 детей, незаконно вывезенных из Украины.

Российская сторона предложила обсуждать возвращение до десяти детей, сообщил президент Владимир Зеленский.

Обсуждение возвращения вывезенных в РФ украинских детей

— Далее, что касается детей, мы передали список с почти 400 детьми. Они нам предложили что-то в этом направлении, проработать до 10 детей. Вот это их видение гуманитарных вопросов, – сказал Зеленский журналистам.

Президент отметил пренебрежительное отношение российской стороны к гуманитарной теме. По его словам, представители РФ призвали украинцев “не устраивать шоу для бездетных европейских бабушек”.

Сейчас смотрят

— А мы им сказали, что вы украли 20 тыс., а они сказали, что мы не украли 20 тыс., максимум вопрос о сотне. Обиделась ли наша команда на это? А я, честно говоря, не обижаюсь. Я думаю, что это важная фиксация не количества, а самого факта, что они соглашаются, что они украли детей, – подчеркнул президент.

Глава государства также сообщил, что РФ сейчас не демонстрирует готовности к полному прекращению боевых действий.

Россия предложила прекратить огонь на два дня

— Как они сказали по поводу cease fire, они готовы на cease-fire 2-3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что они идиоты, потому что в принципе cease-fire для того, чтобы не было убитых. То есть вы видите настроение. То есть для них это вопрос просто небольшой паузы в войне, – отметил Зеленский.

По его мнению, только сильные международные санкции способны заставить РФ прекратить огонь. Президент призвал США как можно быстрее передать соответствующий санкционный пакет в Сенат, чтобы повлиять на позицию России.

— По-другому они (россияне – ред.) пока не понимают, – добавил Зеленский.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина во время переговоров в Стамбуле 2 июня передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть.

Он отметил, что речь идет о сотнях детей, которых незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на ВОТ Россия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.