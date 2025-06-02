На переговорах в Стамбуле передали РФ список детей, которых нужно вернуть – Ермак
Украина во время переговоров в Стамбуле официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, речь идет о сотнях детей, которых РФ незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.
— Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей, — отметил он.
Ермак подчеркнул, что возвращение украинских детей — неотъемлемая часть справедливого и прочного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Сейчас украинская сторона ожидает ответа.
— Мяч на поле России. Настоящая добросовестность — это не слова, а действия. И сейчас самое время это доказать, — добавил он.
Переговоры в Стамбуле
2 июня украинская делегация прибыла в Турцию для участия во втором раунде переговоров с российской стороной. Встреча делегаций Украины и России при посредничестве Турции уже стартовала.
Накануне президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле, преследующих цель достижения справедливого и длительного мира.