На переговорах в Стамбуле передали РФ список детей, которых нужно вернуть – Ермак

Украина во время переговоров в Стамбуле официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, речь идет о сотнях детей, которых РФ незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.

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— Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей, — отметил он.

Ермак подчеркнул, что возвращение украинских детей — неотъемлемая часть справедливого и прочного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Сейчас украинская сторона ожидает ответа.

— Мяч на поле России. Настоящая добросовестность — это не слова, а действия. И сейчас самое время это доказать, — добавил он.

Переговоры в Стамбуле

2 июня украинская делегация прибыла в Турцию для участия во втором раунде переговоров с российской стороной. Встреча делегаций Украины и России при посредничестве Турции уже стартовала.

Накануне президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле, преследующих цель достижения справедливого и длительного мира.

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