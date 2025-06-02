Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
Ексклюзив
Павутина, що змінила гру: як удар по стратегічній авіації РФ впливає на війну та ядерний баланс
Ірина Гамалій, редакторка сайту
4 хв.

РФ визнала викрадення українських дітей, але готова повернути до десяти – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

Під час переговорів у Стамбулі українська делегація передала представникам РФ список, у якому були зазначені прізвища майже 400 дітей, незаконно вивезених з України.

Російська сторона запропонувала обговорювати повернення до десяти дітей, повідомив президент Володимир Зеленський.

Обговорення повернення вивезених в РФ українських дітей

– Далі, що стосується дітей, ми передали список з майже 400 дітьми. Вони нам запропонували щось в цьому напрямку, напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань, – сказав Зеленський журналістам.

Президент відзначив зневажливе ставлення російської сторони до гуманітарної теми. За його словами, представники РФ закликали українців “не устраювати шоу для бездєтних європейських бабушек”.

Зараз дивляться

– А ми їм сказали, що ви вкрали 20 тис., а вони сказали, що ми не вкрали 20 тис., максимум питання про сотню. Чи наша команда образилася на це? А я, чесно кажучи, не ображаюсь. Я думаю, що це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей, – підкреслив президент.

Глава держави також повідомив, що РФ нині не демонструє готовності до повного припинення бойових дій.

Росія запропонувала припинити вогонь на два дні

– Як вони сказали щодо cease fire, вони готові на cease-fire 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі cease-fire для того, щоб не було вбитих. Тобто ви бачите настрій. Тобто для них це питання просто невеличкої паузи у війні, – зазначив Зеленський.

На його думку, лише сильні міжнародні санкції здатні змусити РФ припинити вогонь. Президент закликав США якнайшвидше передати відповідний санкційний пакет до Сенату, аби вплинути на позицію Росії.

– По-іншому вони (росіяни – ред.) поки що не розуміють, – додав Зеленський.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна під час переговорів у Стамбулі 2 червня передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Він зазначив, що мова йде про сотні дітей, яких незаконно депортувала, примусово перемістила чи утримує на ТОТ Росія.

Читайте також
Українська делегація прибула до Стамбулу на другий раунд переговорів
Туреччина - Стамбул

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир Зеленськийпереговори
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь