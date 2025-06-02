РФ визнала викрадення українських дітей, але готова повернути до десяти – Зеленський

Під час переговорів у Стамбулі українська делегація передала представникам РФ список, у якому були зазначені прізвища майже 400 дітей, незаконно вивезених з України.

Російська сторона запропонувала обговорювати повернення до десяти дітей, повідомив президент Володимир Зеленський.

Обговорення повернення вивезених в РФ українських дітей

– Далі, що стосується дітей, ми передали список з майже 400 дітьми. Вони нам запропонували щось в цьому напрямку, напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань, – сказав Зеленський журналістам.

Президент відзначив зневажливе ставлення російської сторони до гуманітарної теми. За його словами, представники РФ закликали українців “не устраювати шоу для бездєтних європейських бабушек”.

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– А ми їм сказали, що ви вкрали 20 тис., а вони сказали, що ми не вкрали 20 тис., максимум питання про сотню. Чи наша команда образилася на це? А я, чесно кажучи, не ображаюсь. Я думаю, що це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей, – підкреслив президент.

Глава держави також повідомив, що РФ нині не демонструє готовності до повного припинення бойових дій.

Росія запропонувала припинити вогонь на два дні

– Як вони сказали щодо cease fire, вони готові на cease-fire 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі cease-fire для того, щоб не було вбитих. Тобто ви бачите настрій. Тобто для них це питання просто невеличкої паузи у війні, – зазначив Зеленський.

На його думку, лише сильні міжнародні санкції здатні змусити РФ припинити вогонь. Президент закликав США якнайшвидше передати відповідний санкційний пакет до Сенату, аби вплинути на позицію Росії.

– По-іншому вони (росіяни – ред.) поки що не розуміють, – додав Зеленський.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна під час переговорів у Стамбулі 2 червня передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Він зазначив, що мова йде про сотні дітей, яких незаконно депортувала, примусово перемістила чи утримує на ТОТ Росія.

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