Рютте о вступлении Украины в НАТО: Путь к членству необратим

Все 32 государства-члена НАТО подтвердили необратимость вступления Украины в Североатлантический блок.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Вильнюсе перед началом саммита Бухарестской девятки и северных стран (В9).

Рютте о вступлении Украины в НАТО

– В Вашингтоне было взято четкое обязательство всех 32 стран-союзниц о необратимом пути для Украины, чтобы принять ее в НАТО. Не было конечной даты, не было такого, чтобы это понималось как часть мирного урегулирования, но, очевидно, это было долгосрочное обязательство всех 32 союзников, подчеркнул Рютте.

Он отметил, что Военный блок формирует практическую основу для этого пути, в частности через работу Командования в Висбадене и Совместного центра анализа, тренировки и образования (JTEC) в Польше, где систематизируются уроки войны и наращивается сотрудничество.

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Рютте также подтвердил, что ситуация в Украине и продолжение поддержки со стороны НАТО станут центральными темами предстоящего саммита в Гааге.

– Безусловно, мы обсудим Украину в Гааге и также здесь (в Вильнюсе – Ред.) сегодня, чтобы предоставить Украине все, в чем она нуждается, чтобы выстоять в борьбе, чтобы она могла привести эту российскую агрессивную войну к завершению, – добавил он.

Рютте также подчеркнул, что Россия остается долгосрочной угрозой, активно сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном и что союзникам необходимо принять решительные шаги.

– Эти старые два процента, которые мы согласовали в 2014 году, уже и близко не достаточны… Сумма расходов будет существенно больше двух процентов и не только для военных расходов, но и для оборонной промышленности, – сказал генсек.

Саммит В9, в котором участвует президент Украины Владимир Зеленский, призван усилить координацию восточного фланга НАТО.

В нем принимают участие страны региона, включая Польшу, Румынию, Балтию, Болгарию, Венгрию, Чехию и Словакию.

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