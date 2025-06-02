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Зеленский прибыл на саммит Бухарестской девятки и Нордических стран

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в столицу Литвы для участия в совместном саммите стран Бухарестской девятки (B9) и Нордических (Северных) стран.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Участие Зеленского в саммите Бухарестской девятки

Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц саммита. В фокусе обсуждения вопросов безопасности, оборонной поддержки и евроатлантической интеграции Украины.

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На саммит в Вильнюсе собрались страны восточного фланга НАТО и государства Северной Европы, чтобы скоординировать усилия в сфере безопасности, учитывая войну России против Украины. К мероприятию присоединятся представители Бухарестской девятки — Болгарии, Венгрии, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии, а также стран Северной Европы — Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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Ранее Радио Свобода со ссылкой на информированных сотрудников и дипломатов НАТО сообщило, что в Североатлантическом блоке не обсуждают требование кремлевского диктатора Владимира Путина относительно обязательства прекратить расширение Альянса. В НАТО подчеркивают, что у России нет права вето на расширение блока.

В то же время спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог отметил, что опасения РФ относительно расширения НАТО вполне справедливы.

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