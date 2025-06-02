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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Зеленський про спецоперацію Павутина: Втрати змусять РФ сісти за стіл переговорів

Зеленський у Вільнюсі
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Бухарестської дев’ятки та нордичних країн у Вільнюсі наголосив на ефективності нових тактичних рішень ЗСУ, зокрема спецоперації Павутина.

Він заявив, що саме втрати змушують Росію переходити до дипломатії.

Павутина змусить РФ до дипломатії

– Європа разом з Америкою має кращу зброю, ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення – наша вчорашня операція Павутина це довела. Росія повинна відчути, що означають втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що попри початок російського літнього наступу, Україна тримає лінію фронту не лише для себе, а й для всієї Європи.

Зараз дивляться

– Коли Росія зазнає втрат у цій війні, для всіх очевидно, що саме Україна тримає лінію фронту – не лише для себе, а й для всієї Європи, – зазначив він.

Також Зеленський звернув увагу на необхідність зміцнення протиповітряної оборони, зокрема постачання систем Patriot та ракет до них.

За його словами, Україна може самостійно покривати до 40% своїх оборонних потреб, однак для цього необхідне стабільне фінансування, особливо в контексті безпілотних технологій.

Президент також закликав союзників активізувати дипломатичні зусилля, зокрема під час перемовин у Стамбулі, і наголосив на потребі жорсткіших санкцій проти Росії в разі, якщо переговори не матимуть результату.

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки провела масштабну спецоперацію в тилу ворога. 

За словами джерел, дрони СБУ здійснили прицільні удари по літаках, які щоденно бомбардують українські міста.

Попередньо, уражено понад 41 літак, серед яких А-50, Ту-95 і Ту-22М3.

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