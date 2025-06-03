1 червня карта червоніла від ворожих цілей: Ігнат розповів про посилення дронової ППО

У ніч на неділю, 1 червня, росіяни випустили по Україні рекордну кількість дронів та ракет (балістичних та крилатих) – 479 засобів повітряного нападу. Нашій ППО вдалося збити понад 200 цілей, решта були локаційно втрачені або пригнічені РЕБом. Командування Повітряних сил обговорює посилення дронової протиповітряної оборони.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Повітряна атака на Україну 1 червня

За словами Юрія Ігната, коли наші чергові сили дивилися на карту України під час тієї ворожої атаки, то вона була червоною від цяток – маркерів, – які позначають повітряні цілі.

Зараз дивляться

– Росіяни використали тактику, про яку ми вже говорили: застосування великої кількості засобів по одному об’єкту з пікіруванням з великої висоти, – наголосив речник Повітряних сил.

За його словами, на нараді 2 червня командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко і командувачі повітряних підрозділів серйозно піднімали питання посилення дронової протиповітряної оборони.

– Йдеться про зенітні дрони, які допомагають перехоплювати. Готуються екіпажі на різних локаціях на території нашої держави. Будуть введені нові підрозділи, – розповів Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил зауважив, що дронову ППО раніше більше застосовували сухопутні війська, оскільки для них важливо протидіяти розвідувальним дронам, яких на лінії фронту десятки й сотні.

Але вже і в глибині країни фіксуються ворожі розвідувальні БпЛА. Окрім того, атаки Шахеди продовжуються щоночі.

– Тому розвиток зенітних дронів, розвиток дронів ППО на часі і буде давати все вищі показники, – наголосив Юрій Ігнат.

У ніч на 2 червня російський ворог запустив по Україні 80 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори різних моделей, а також три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 й одну крилату ракету Іскандер-К. Українська протиповітряна оборона знищила 52 ворожі засоби атаки. З них 15 безпілотників знищено, а 37 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Джерело : Українська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.