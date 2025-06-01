Почти 500 ракет и дронов атаковало Украину: ПВО сбила 385 вражеских целей

Со вчерашнего вечера, в течение ночи и утром 1 июня российские оккупационные войска запустили по Украине 479 средств воздушного нападения: дроны различных типов, баллистические ракеты и крылатые ракеты.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 1 июня: что известно

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По данным военных, 472 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов россияне запустили с направлений: Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.

Три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 враг запустил из Курской и Воронежской областей. Также Украину атаковало четыре крылатые ракеты воздушного и наземного базирования Х-101, Искандер-К.

Основные направления воздушного удара врага — Харьковская, Сумская, Житомирская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Результат работы ВС ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 13:30 противовоздушной обороной обезврежено 385 средств воздушного нападения:

210 вражеских БпЛА,

3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К на востоке, юге, севере, западе и в центре страны.

213 вражеских воздушных целей сбито огневыми средствами поражения, 172 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях.

На Киевщине ночью в Белоцерковском районе в результате комбинированного удара взрывами повреждены 10 частных домов. Также массированной атаке дронов подверглось и Запорожье. Там ранения получили три человека: две женщины и мужчина.

Взрывы в Одесской области прогремели ночью 1 июня во время массированной комбинированной атаки — свои ударные дроны враг направил на Белгород-Днестровский район. Там побило дома и базу отдыха.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Повітряне командування Південь

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