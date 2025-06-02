Операция Паутина временно ограничит способность РФ атаковать ракетами и дронами — ISW

Способность России наносить дальнобойные удары беспилотниками и ракетами может по крайней мере временно быть ограничена после операции Паутина с использованием украинских беспилотников против российской стратегической авиации.

Об этом в своем отчете заявили эксперты Института изучения войны (ISW).

Стратегические цели

Украинская операция 1 июня была направлена на самолеты, которые Россия использует для запуска крылатых ракет по Украине, а также на воздушные системы раннего предупреждения и управления, которые Москва использует для выявления украинских систем ПВО и координации наведения российских истребителей.

Сейчас смотрят

Напомним, Россия регулярно разворачивает самолеты Ту-95 и Ту-22М3 для запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 и Х59/69 против Украины. Сбивание российского самолета А-50 ранее временно ограничило деятельность российской авиации над Украиной, добавили они.

Перераспределение ПВО

Также в ISW отметили, что операция украинских беспилотников 1 июня заставит российских чиновников рассмотреть возможность перераспределения российских систем ПВО для покрытия значительно большей территории и, возможно, развертывания мобильных групп ПВО, которые смогут быстрее реагировать на возможные подобные удары украинских дронов в будущем.

Аналитики также предположили, что России будет сложно заменить поврежденные или уничтоженные в ходе операции самолеты.

Напомним, что 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию Паутина , в рамках которой нанесла удары по четырем российским аэродромам: Белая, Дягилево, Оленья и Иваново.

Источник: ISW

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.