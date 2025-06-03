Крим – це Україна: СБУ уразила Кримський міст під водою, він став аварійним

Служба безпеки України здійснила чергову унікальну спецоперацію – було уражено Кримський міст, цього разу під водою.

Про це СБУ повідомила у своїй соціальних мережах.

СБУ уразила Кримський міст 3 червня

Повідомляється, що підготовка тривала кілька місяців: агенти Служби безпеки України замінували підводні опори незаконної споруди.

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Сьогодні о 4:44 ранку було приведено в дію перший вибуховий пристрій – без жертв серед цивільних.

Підводні конструкції опор зазнали серйозних пошкоджень на рівні дна – посприяла вибухівка потужністю 1 100 кг у тротиловому еквіваленті. Міст фактично опинився в аварійному стані.

Операцію особисто контролював глава СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк – він також координував її підготовку та реалізацію.

— Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі уразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об’єктам РФ немає місця на території нашої держави, – зазначив Малюк.

Він додав, що саме тому Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ.

Малюк наголосив, що Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь.

Нагадаємо, вдень 1 червня СБУ провела унікальну операцію Павутина, внаслідок якої вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування на території Росії.

За підрахунками СБУ, $7 млрд – це орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка потрапила під удари у рамках операції Павутина.

Джерело : СБУ

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