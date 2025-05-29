Оккупированная ЗАЭС работает на одной линии питания, до войны их было десять — МАГАТЭ

Запорожская АЭС (мощностью 6 ГВт), которую сейчас контролируют российские войска, с 7 мая подключена только к одной высоковольтной линии питания (750 кВ). Последняя резервная линия электропередач напряжением 330 кВ была повреждена.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

ЗАЭС питает одна линия электроснабжения

Сейчас неизвестно, когда удастся восстановить внешнее электроснабжение станции.

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— Ситуация с внешним электроснабжением на ЗАЭС остается чрезвычайно нестабильной. Крупнейший ядерный объект в Европе сейчас полагается только на одну линию электропередач для выполнения основных функций ядерной безопасности по сравнению с десятью, которые были до военного конфликта, — отметил Гросси.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения станция уже восемь раз полностью теряла внешнее питание. В большинстве случаев его удавалось восстановить в течение одного дня.

Несмотря на это МАГАТЭ сообщило, что по итогам мониторинга, который проводился на станции на прошлой неделе, его команда не обнаружила нарушений ядерной безопасности.

Инспекция включала проверку уровня охлаждающей воды в 12 спринклерных бассейнах, а также осмотр двух хранилищ со свежим топливом.

Однако в течение почти всей прошлой недели представители МАГАТЭ фиксировали звуки боевых действий, раздававшиеся на разном расстоянии от объекта.

Ситуация на трех АЭС Украины

МАГАТЭ предоставило информацию о трех действующих украинских атомных электростанциях — Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской.

Согласно данным агентства, сейчас три из девяти реакторов на этих станциях находятся в плановой остановке для перезагрузки топлива и проведения технического обслуживания.

Напомним, на следующей неделе Рафаэль Гросси планирует осуществить визит в Украину и РФ в рамках регулярных дипломатических контактов с обеими сторонами.

Как сообщалось, Россия прокладывает новые линии электропередач на оккупированной территории юга Украины, в частности с целью присоединения Запорожской АЭС к собственной энергосистеме.

Согласно исследованию экологической организации Greenpeace, с начала февраля РФ строит более 80 километров ЛЭП и опор вдоль Азовского побережья — между оккупированными Мариуполем и Бердянском. Эту информацию подтверждают спутниковые снимки, приведенные в отчете.

Фото: Укрэнерго

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