Гроссі назвав посилення атак РФ реальною загрозою ядерній безпеці України

Гендиректор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі сказав, що через посилення повітряних атак із боку РФ загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними і постійними.

Про це він заявив під час одноденного візиту до Києва 3 червня в межах зусиль, спрямованих на запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту.

Повітряні атаки Росії – постійна загроза ядерній безпеці

За його словами, звуки сирен повітряної тривоги змусили його провести одну із зустрічей у підземному сховищі.

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– Загрози ядерній безпеці залишаються дуже реальними і постійними. Мої команди повідомляють, що це був найінтенсивніший день повітряної тривоги, який вони пережили з кінця минулого року, – сказав він, зауваживши, що присутність МАГАТЕ на українських АЕС необхідна для уникнення загрози серйозної ядерної аварії.

Гроссі також вказав на необхідність підготуватися до етапу відновлення, де МАГАТЕ також може відігравати важливу роль.

В агенції розповіли, що одним із головних пріоритетів одноденного візиту до Києва, включно із зустріччю з президентом Володимиром Зеленським, було обговорення того, як МАГАТЕ може допомогти у відновленні пошкодженої та деградованої ядерної енергетичної інфраструктури України.

Проте саме поточні ризики для ядерної безпеки залишалися головною темою як на зустрічах високого рівня, так і в доповідях деяких груп агентства, що працюють в інших регіонах країни.

Пізніше цього тижня генеральний директор МАГАТЕ також планує відвідати Російську Федерацію для переговорів на високому рівні з питань ядерної безпеки.

Нещодавно Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька АЕС з 7 травня залишається підключеною лише до однієї високовольтної лінії живлення, оскільки останню резервну лінію електропередач напругою 330 кВ було пошкоджено. До війни їх було десять.

Джерело: IAEA

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