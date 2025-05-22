Беспилотник атаковал учебный центр ЗАЭС: это уже третий случай в этом году

Сотрудники Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) в своем отчете сообщили о третьей за этот год атаке беспилотником по учебно-тренировочном центре Запорожской АЭС.

— Команда наблюдателей сообщила об автоматных очередях, совпавших с вероятной атакой беспилотника на учебный центр, — отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

В агентстве обратили внимание, что учебный центр уже в третий раз стал мишенью беспилотников.

Атака беспилотника

В Запорожской АЭС сообщили команде МАГАТЭ, что дрон врезался в крышу учебного центра. Обошлось без жертв или значительных повреждений. Пока неизвестно, врезался ли дрон непосредственно в здание или он упал на него после сбивания.

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Команда МАГАТЭ обратилась с просьбой о разрешении посетить учебный центр, поскольку она имела возможность сделать это после предыдущего подобного инцидента в апреле, однако в этот раз разрешение пока не предоставили.

Прямая угроза безопасности

— Эти сообщения об инцидентах с дронами вызывают большую обеспокоенность, поскольку они могут представлять прямую угрозу ядерной безопасности. Проще говоря, слишком много дронов летают вблизи ядерных объектов, не только ЗАЭС. Это должно немедленно прекратиться, — заявил Гросси.

Напомним, что Запорожская атомная электростанция является самой большой АЭС в Украине и Европе. ЗАЭС с 4 марта 2022 находится под российской оккупацией. Захватчики заминировали часть территории станции, а также разместили там своих военных.

Источник: МАГАТЭ

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