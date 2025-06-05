Суд запретил захоронения в Мархаловском лесу до завершения строительства кладбища

Киево-Святошинский районный суд Киевской области частично удовлетворил иск общественной организации Мархаловка. Поддержал и постановил запретить государственному учреждению Национальное военное мемориальное кладбище осуществлять вырубку Мархаловского леса.

Также запрещено проведение захоронений в пределах Мархаловского леса, расположенного на территории Гатненской общины, до завершения строительства всех объектов мемориального комплекса.

Суд запретил осуществлять захоронения в Мархаловском лесу

— Заявление удовлетворить частично. Запретить государственному учреждению Национальному военному мемориальному кладбищу: вырубку леса без специального разрешения на… земельных участках, относящихся к природоохранной территории Изумрудной сети в пределах Гатненской сельской территориальной громады Фастовского района Киевской области; проведение захоронений на земельных участках… до выполнения работ, предусмотренных проектом, и приемки законченного строительства, — говорится в постановлении суда от 28 мая.

Скан-копию решения опубликовала на Facebook общественная организация Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ).

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Как отмечается в документе, постановление подлежит немедленному исполнению с момента его объявления и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 15 дней.

В то же время подача апелляции не останавливает ее исполнение. Документ может быть предъявлен к исполнению в течение трех лет со дня вынесения.

В КЭКЦ убеждены, что это решение окончательно останавливает реализацию проекта военного кладбища в Мархаловском лесу.

— На этом в споре экологов и жителей Мархаловки с чиновниками Минветеранов поставлена точка, — заявляют в центре.

Там также считают, что теперь построить НВМК в этой локации невозможно, и представителям Министерства по делам ветеранов “уже в четвертый раз придется искать новое место под военное кладбище”.

Кроме этого суда КЕКЦ и ОО Мархаловка. Поддержка подали еще 5 различных исков в разные суды против Кабмина Украины, Киевской областной государственной администрации, Фастовской райадминистрации, дирекции военного кладбища за грубые нарушения законов Украины и международных договоров.

Скандал вокруг вырубки Мархаловского леса

В октябре 2022 года Кабинет министров утвердил создание государственного предприятия Национальное военное мемориальное кладбище, которое должно было функционировать под управлением Министерства по делам ветеранов.

В августе 2023 года правительство согласовало проект строительства НВМК в пределах Гатненской общины под Киевом, предусмотрев реализацию до августа 2025 года. Позже в Минветеранов объявили, что строительство первой очереди планируется начать в конце ноября 2023 года, а завершить ее до конца года. Исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун 27 марта 2023 года заявил, что первые захоронения могут начаться в конце лета или в начале осени 2024 года, а полное завершение проекта запланировано на 2027 год.

Однако в 2024 году КЕКЦ сообщил о результатах независимой геологической экспертизы, которая показала критически высокий уровень грунтовых вод в районе планируемого строительства вблизи сел Мархаловка и Иванковичи. Так, в восьми из десяти скважин уровень воды превышал два метра, а в отдельных — составлял всего 80 сантиметров. Согласно государственным санитарным нормам, в таких условиях захоронения запрещены.

Кроме того, по данным осенней экспертизы 2023 года, заказанной НВМК, в 33 из 60 скважин участка были признаны “подтопленными» или «потенциально подтопленными”. В КЕКЦ призвали остановить реализацию проекта и найти другое место, которое соответствовало бы санитарным и экологическим требованиям, где достойно можно было бы хоронить павших в войне с Россией.

Несмотря на это, 9 сентября 2024 года заместитель министра по делам ветеранов Фархад Фархадов сообщил, что строительство первой очереди уже идет, и осенью планируются первые захоронения. Директор НВМК Ярослав Пронюткин тогда отметил, что захоронения могут начаться в ноябре, после чего будут построены административные и хозяйственные сооружения до конца 2025 года.

Кроме того, 25 сентября 2024 года Киевский окружной административный суд признал недействительным постановление Кабмина, на основании которого осуществлялась масштабная вырубка Мархаловского леса. В январе 2025 года Шестой апелляционный административный суд подтвердил это решение.

В мае Бюро Бернской конвенции при Совете Европы выступило категорически против обустройства военного мемориального кладбища на территории Мархаловского леса.

Украинские власти были официально проинформированы о позиции Бюро: там считают, что даже небольшая площадь земли, отведенная под проект, не может быть основанием для уничтожения охраняемых природных сред. Кроме того, власти должны провести оценку воздействия на окружающую среду и рассмотреть альтернативные участки за пределами Изумрудной сети.

Фото: Государственное учреждение НВМК

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