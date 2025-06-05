Суд заборонив поховання у Мархалівському лісі до завершення будівництва кладовища

Києво-Святошинський районний суд Київської області частково задовольнив позов громадської організації Мархалівка. Підтримка та постановив заборонити державній установі Національне військове меморіальне кладовище здійснювати вирубку Мархалівського лісу.

Також заборонено проведення поховань в межах Мархалівського лісу, розташованого на території Гатненської громади, до завершення будівництва всіх об’єктів меморіального комплексу.

Суд заборонив здійснювати поховання у Мархалівському лісі

– Заяву задовольнити частково. Заборонити Державній установі Національному військовому меморіальному кладовищу: вирубку лісу без спеціального дозволу на… земельних ділянках, що відносить до природоохоронної території Смарагдової мережі в межах Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області; проведення поховань на земельних ділянках… до виконання робіт, передбачених проєктом, і прийняття закінченого будівництва, – йдеться в ухвалі суду від 28 травня.

Скан-копію рішення опублікувала у Facebook громадська організація Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ).

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Як зазначається в документі, ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення і може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 15 днів.

Водночас подання апеляції не зупиняє її виконання. Документ може бути пред’явлений до виконання упродовж трьох років із дня винесення.

У КЕКЦ переконані, що це рішення остаточно зупиняє реалізацію проєкту військового кладовища в Мархалівському лісі.

– На цьому у суперечці екологів та мешканців Мархалівки з чиновниками Мінветеранів поставлено крапку, – заявляють у центрі.

Там також вважають, що тепер побудувати НВМК у цій локації неможливо, і представникам Міністерства у справах ветеранів “уже вчетверте доведеться шукати нове місце під військовий цвинтар”.

Крім цього суду КЕКЦ та ГО Мархалівка. Підтримка подали ще 5 різних позовів у різні суди проти Кабміну України, Київської обласної державної адміністрації, Фастівської райадміністрації, дирекції військового кладовища за грубі порушення законів України та міжнародних договорів.

Скандал навколо вирубки Мархалівського лісу

У жовтні 2022 року Кабінет міністрів затвердив створення державного підприємства Національне військове меморіальне кладовище, яке мало функціонувати під управлінням Міністерства у справах ветеранів.

У серпні 2023 року уряд погодив проєкт будівництва НВМК у межах Гатненської громади під Києвом, передбачивши реалізацію до серпня 2025 року. Пізніше в Мінветеранів оголосили, що будівництво першої черги планується почати наприкінці листопада 2023 року, а завершення його – до кінця року. Виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун 27 березня 2023 року заявив, що перші поховання можуть початися наприкінці літа або на початку осені 2024 року, а повне завершення проєкту заплановано на 2027 рік.

Однак у 2024 році КЕКЦ повідомив про результати незалежної геологічної експертизи, яка показала критично високий рівень ґрунтових вод у районі запланованого будівництва поблизу сіл Мархалівка та Іванковичі. Так, у восьми з десяти свердловин рівень води перевищував два метри, а в окремих – становив лише 80 сантиметрів. Згідно з державними санітарними нормами, у таких умовах поховання заборонені.

Крім того, за даними осінньої експертизи 2023 року, замовленої НВМК, у 33 із 60 свердловин ділянки були визнані “підтопленими” або “потенційно підтопленими”. У КЕКЦ закликали зупинити реалізацію проєкту та знайти інше місце, яке відповідало б санітарним і екологічним вимогам, де гідно можна було б ховати полеглих у війні з Росією.

Попри це, 9 вересня 2024 року заступник міністра у справах ветеранів Фархад Фархадов повідомив, що будівництво першої черги вже триває, і восени плануються перші поховання. Директор НВМК Ярослав Пронюткін тоді зазначив, що поховання можуть розпочатися в листопаді, після чого буде зведено адміністративні й господарські споруди до кінця 2025 року.

Крім того, 25 вересня 2024 року Київський окружний адміністративний суд визнав недійсною постанову Кабміну, на підставі якої здійснювалась масштабна вирубка Мархалівського лісу. У січні 2025 року Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив це рішення.

У травні Бюро Бернської конвенції при Раді Європи виступило категорично проти облаштування військового меморіального цвинтаря на території Мархалівського лісу.

Українська влада була офіційно поінформована про позицію Бюро: там вважають, що навіть невелика площа землі, відведена під проєкт, не може бути підставою для знищення охоронюваних природних середовищ. Крім того, влада має провести оцінку впливу на навколишнє середовище і розглянути альтернативні ділянки за межами Смарагдової мережі.

Фото: Державна установа НВМК

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