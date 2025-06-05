Трамп пригрозил санкциями России и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время войны между Россией и Украиной иногда приходится “позволять немного повоевать”, прежде чем заключать мир.

Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Вашингтоне, пишет Bloomberg.

Трамп заявил, что может ввести санкции против РФ и Украины

— Иногда позволяешь им повоевать немного. Это как в хоккее — судьи не разнимают сразу, дают несколько секунд. Так бывает и в геополитике, — сказал Трамп.

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Президент отметил, что может ввести новые санкции как против России, так и против Украины, если увидит, что ни одна из сторон не настроена на мир.

— Это может быть к обеим сторонам, честно говоря. Для танго нужны двое. Мы будем жесткими, будь то Россия или кто-то другой, — подчеркнул он.

Трамп также упомянул недавнюю атаку украинских дронов по российским аэродромам, которая, по его словам, “больно ударила по Путину”.

Со своей стороны, канцлер Мерц заверил, что Германия остается на стороне Украины и стремится сделать ее сильнее, чтобы “заставить Путина прекратить войну”.

Несмотря на беспокойство европейских партнеров по поводу возможного изменения позиции США, Трамп подтвердил намерение обсудить с союзниками мирное урегулирование на саммитах G7 и НАТО, которые состоятся в этом месяце.

Трамп предложил соглашение по экспорту энергоносителей

Еще одной темой переговоров стала торговля. Трамп заявил, что США хотят заключить выгодное соглашение с ЕС, которое будет включать экспорт американских энергоносителей.

Он также отметил, что если договоренностей не будет, то США введут новые пошлины: “Либо соглашение, либо тарифы — мне подходит и то, и другое”.

С 9 июля может вступить в силу повышенная пошлина в 50% на почти все товары из ЕС. Переговоры продолжаются, но сопровождаются угрозами и давлением со стороны Вашингтона.

Во время визита Мерц подарил Трампу копию свидетельства о рождении его деда из немецкой деревни Калльштадт.

Этот жест призван напомнить президенту о его немецких корнях и укрепить отношения, которые в последнее время были напряженными из-за торговых споров и войны в Украине.

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