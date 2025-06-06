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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Українці зможуть користуватися зв’язком в ЄС без доплат з 2026 року – Єврокомісія

Єврокомісія
Фото: Depositphotos

Європейська комісія планує включити Україну до зони роумінг як вдома починаючи з 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС за підсумками засідання Ради Європейського Союзу з питань телекомунікацій, яке відбулося сьогодні у Брюсселі.

Україна приєднається до зони роумінг як вдома з 2026 року

У розділі “Різне” під час цього засідання Європейська комісія надала оновлену інформацію про хід інтеграції України та Молдови до зони дії правила роумінг як вдома.

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Це положення вже забезпечує громадянам ЄС можливість здійснювати дзвінки, відправляти текстові повідомлення та користуватися мобільним інтернетом у межах Євросоюзу без додаткових витрат.

 – Комісія повідомила, що після інформування про нещодавно прийнятий Україною законопроект вона незабаром запропонує оцінку та пропозицію, які можуть призвести до приєднання України до зони ‘роумінг як вдома’ з 2026 року. Для Молдови аналогічна оцінка та пропозиція також можуть бути представлені найближчим часом, – йдеться в офіційному пресрелізі.

Нагадаємо, 15 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №12150, що стосується приєднання України до спільної роумінгової зони з Європейським Союзом.

2 червня президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій (реєстраційний №12150).

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