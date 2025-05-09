YouTube заблокував канали Арестовича, Бондаренка та інших підсанкційних осіб

YouTube обмежив доступ до каналу Олексія Арестовича, який перебуває під санкціями РНБО. Також введено обмеження щодо акаунтів інших підсанкційних осіб.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

YouTube заблокував канали підсанкційних осіб

Окрім каналу Арестовича, YouTube обмежив доступ до каналів Костянтина Бондаренка, Дмитра Васильця, Анастасії Кашеварової (проєкти DailyStorm та This is media), Павла Оніщенка.

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Усі вони перебувають під санкціями, запровадженими Радою національної безпеки і оборони України, які були реалізовані відповідними указами президента Володимира Зеленського.

На території України доступ до їхніх YouTube-каналів зараз обмежено.

Нагадаємо, обмеження стосовно Олексія Арестовича набули чинності 1 травня. Вони передбачають заборону на розповсюдження медіаконтенту в межах України.

YouTube-канал Арестовича було заблоковано за запитом Центру протидії дезінформації через вісім днів після початку дії санкцій.

Окрім платформи YouTube, обмеження стосуються Telegram-каналу Арестовича, його облікових записів у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Станом на 9 травня ці сторінки залишаються доступними для користувачів в Україні.

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