Зеленский ввел санкции против Арестовича, Олешко и Новатек: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 1 мая 2025 года по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Зеленский ввел новые санкции

Соответствующие документы под номерами №267/2025, №268/2025 и №269/2025 размещены на официальном портале главы государства.

В перечне лиц, к которым применены ограничения, в частности фигурируют:

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бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович;

блоггер Мирослав Олешко;

политолог Константин Бондаренко;

экслидер запрещенной партии Государство Дмитрий Василец;

а также медиаэксперт Александр Скубченко, который сотрудничал с принадлежащими Виктору Медведчуку телеканалами.

Под санкции также попал лидер пророссийского объединения Слобожанская сечь Павел Онищенко.

Кроме того, в санкционный список внесены российские журналисты Станислав Бернвальд и Анастасия Кашевар.

Санкционные ограничения также касаются Алексея Азарова – сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, а также генерального директора Росатома Алексея Лихачева.

Помимо физических лиц под санкции попали и ряд российских компаний, среди которых: Новолипецкий металлургический комбинат, Новатек, Арктик СПГ, Стойленский горнообогатительный комбинат, Волжский абразивный завод, Магнитогорский электродный завод и другие.

Так, согласно приложению к решению, санкции предусматривают ряд ограничений:

Лишение государственных наград Украины и других форм официального награждения. Блокировка активов – временный запрет пользоваться или распоряжаться как собственными, так и косвенно контролируемыми активами. Полное прекращение торговых сделок. Ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины. Предотвращение выведения капиталов за границу. Остановка экономических и финансовых обязательств. Запрет распространения любых медиа Арестовича на территории Украины. Прекращение или остановка действия лицензий и разрешений, в том числе пользование недрами. Запрет на участие в приватизации или в аренде государственного имущества.

Санкции наложены на неопределенный срок с возможностью продления или просмотра. Арестович пока публично не комментировал решение власти.

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