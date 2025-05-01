Зеленский ввел санкции против Арестовича, Олешко и Новатек: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 1 мая 2025 года по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Зеленский ввел новые санкции
Соответствующие документы под номерами №267/2025, №268/2025 и №269/2025 размещены на официальном портале главы государства.
В перечне лиц, к которым применены ограничения, в частности фигурируют:
- бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович;
- блоггер Мирослав Олешко;
- политолог Константин Бондаренко;
- экслидер запрещенной партии Государство Дмитрий Василец;
- а также медиаэксперт Александр Скубченко, который сотрудничал с принадлежащими Виктору Медведчуку телеканалами.
Под санкции также попал лидер пророссийского объединения Слобожанская сечь Павел Онищенко.
Кроме того, в санкционный список внесены российские журналисты Станислав Бернвальд и Анастасия Кашевар.
Санкционные ограничения также касаются Алексея Азарова – сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, а также генерального директора Росатома Алексея Лихачева.
Помимо физических лиц под санкции попали и ряд российских компаний, среди которых: Новолипецкий металлургический комбинат, Новатек, Арктик СПГ, Стойленский горнообогатительный комбинат, Волжский абразивный завод, Магнитогорский электродный завод и другие.
Так, согласно приложению к решению, санкции предусматривают ряд ограничений:
- Лишение государственных наград Украины и других форм официального награждения.
- Блокировка активов – временный запрет пользоваться или распоряжаться как собственными, так и косвенно контролируемыми активами.
- Полное прекращение торговых сделок.
- Ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины.
- Предотвращение выведения капиталов за границу.
- Остановка экономических и финансовых обязательств.
- Запрет распространения любых медиа Арестовича на территории Украины.
- Прекращение или остановка действия лицензий и разрешений, в том числе пользование недрами.
- Запрет на участие в приватизации или в аренде государственного имущества.
Санкции наложены на неопределенный срок с возможностью продления или просмотра. Арестович пока публично не комментировал решение власти.