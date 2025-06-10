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На території України заблоковано вже другий YouTube-канал Арестовича — ЦПД

Олексій Арестович

Платформа YouTube заблокувала новий канал підсанкційного Олексія Арестовича, який він створив після блокування першого і основного в травні цього року.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

– Олексій Арестович перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони, які ввів в дію президент Володимир Зеленський, – нагадали в центрі.

YouTube заблокував ще один канал Арестовича

У центрі нагадали, що після блокування першого і основного YouTube-каналу Арестович створив ще один.

Зараз дивляться

– Це вже другий канал Арестовича, який перебуває за кордоном, що потрапив під блокування. Тепер він недоступний на території України, – йдеться в повідомленні.

Санкції проти Арестовича

1 травня Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

До санкційного списку потрапив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. До цього рух ЧЕСНО вніс Арестовича до Реєстру зрадників через поширення наративів РФ.

Нагадаємо, що 9 травня платформа YouTube заблокувала канали низки осіб, зокрема Олексія Арестовича та Костянтина Бондаренка, які раніше потрапили під санкції.

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Джерело: ЦПД

Фото: Олексій Арестович

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