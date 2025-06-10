Сибіга закликав до руйнівних санкцій проти РФ після атак на Київ та Одесу

Після чергової ночі російських атак на Україну міністр закордонних справ України Ігор Сибіга закликав міжнародну спільноту до негайного посилення санкційного тиску на Росію.

Сибіга про нічний обстріл Києва та Одеси

У своєму дописі на платформі X він зазначив, що Київ та Одеса стали цілями масованої атаки з використанням сотень безпілотників і балістичних ракет.

– Росіяни завдали удару по пологовому будинку та звичайним житловим будинкам, вбиваючи та травмуючи мирних жителів, — наголосив Сибіга.

За його словами, дії РФ свідчать про повне ігнорування будь-яких мирних ініціатив, тому реакція світу має бути миттєвою — через “нові, руйнівні санкції”.

Зараз дивляться

Він наголосив на необхідності термінових обмежень у сферах енергетики (зокрема, зниження цінової межі на нафту), банківського сектору та впровадження вторинних санкцій.

– Ці санкції спрямовані не лише на підтримку України. Вони є важливими для наших партнерів. Такі економічні обмеження дефінансують російську військову машину, яка спрямована не лише проти нас, але й проти них, — наголосив представник ОПУ.

Окремо він акцентував на потребі у зміцненні обороноздатності України, зокрема — через додаткові постачання систем протиповітряної оборони.

Обстріл Одеси 10 червня

Внаслідок нічного обстрілу Одеси 10 червня загинули двоє людей, ще щонайменше 9 зазнали поранень.

Через атаку безпілотників повністю знищено адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги, а також пошкоджено будівлю пологового будинку, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

Фото: МОЗ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.