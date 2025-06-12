Германия может увеличить помощь Украине до €9 млрд в этом году — Писториус

Германия увеличила объемы военной помощи Украине — с первоначально запланированных €4 млрд до потенциальных €9 млрд в этом году.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Увеличение помощи Украине

— €4 млрд помощи мы планировали Украине в последние месяцы. До €7 млрд мы увеличили эту помощь. Дальше не окончательно решено добавить еще €1,9 млрд, — сообщил Писториус.

Таким образом, Германия может предоставить Украине в общей сложности €9 млрд помощи, что более чем в два раза превышает первоначальный план.

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Ключевой новостью стало то, что часть средств будет направлена на финансирование проекта производства дальнобойного вооружения непосредственно в Украине.

— Германия будет участвовать в финансировании дальнобойного оружия. Оно должно быть произведено и в ближайшее время будет уже в наличии. И мы должны предоставить для этого финансы, чтобы украинские Вооруженные силы могли закупить материалы, — пояснил немецкий министр.

Новый пакет на Рамштайне

Во время последнего заседания Рамштайна Германия уже одобрила новый пакет военной помощи на €5 млрд, который включает финансирование дальнобойного вооружения для производства в Украине, а также передачу систем ПВО, оружия и боеприпасов.

Писториус напомнил, что Германия и Украина подписали соответствующие договоренности, которые гарантируют выполнение этих обязательств.

Это решение демонстрирует усиление немецкой поддержки Украины и готовность инвестировать в развитие украинской оборонной промышленности для обеспечения долгосрочной безопасности.

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