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Німеччина може збільшити допомогу Україні до €9 млрд цього року – Пісторіус

Борис Пісторіус
Фото: Офіс президента

Німеччина збільшила обсяги військової допомоги Україні – з початково запланованих €4 млрд до потенційних €9 млрд у цьому році.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Збільшення допомоги Україні

— €4 млрд допомоги ми планували Україні останніми місяцями. До €7 млрд ми підняли цю допомогу. Далі не остаточно вирішено додати ще €1,9 млрд, – повідомив Пісторіус.

Тож Німеччина може надати Україні загалом €9 млрд допомоги, що більш ніж удвічі більше від початкового плану.

Зараз дивляться

Ключовою новиною стало те, що частина коштів буде спрямована на фінансування проєкту виробництва далекобійного озброєння безпосередньо в Україні.

— Німеччина буде брати участь у фінансуванні далекобійної зброї. Вона має вироблятися і найближчим часом буде вже в наявності. І ми мусимо надати для цього фінанси, щоб українські Збройні сили могли закупити матеріали, – пояснив німецький міністр.

Новий пакет на Рамштайні

Під час останнього засідання Рамштайну Німеччина вже схвалила новий пакет військової допомоги на €5 млрд, який передбачає фінансування далекобійного озброєння для виробництва в Україні, а також передання систем ППО, зброї та боєприпасів.

Пісторіус нагадав, що Німеччина та Україна підписали відповідні домовленості, які гарантуватимуть виконання цих зобов’язань.

Це рішення демонструє посилення німецької підтримки України та готовність інвестувати у розвиток української оборонної промисловості для забезпечення довгострокової безпеки.

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