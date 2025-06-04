Финансирование дальнобойного оружия: как прошел Рамштайн-28 и какую военную помощь выделят Украине

Партнеры остаются надежными и решительными в поддержке Украины. По итогам 28 заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн есть значительные результаты.

Умеров рассказал об итогах встречи Рамштайн

Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны.

По его словам, Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов — 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тыс. дронов в 2025 году.

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В 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку ВСУ, подсчитал министр обороны Украины.

Кроме этого, Германия одобрила новый пакет военной помощи на €5 млрд — это решение уже утвердил Бундестаг.

В пакет поддержки войдет финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, а также передача систем противовоздушной обороны (ПВО), оружия и боеприпасов.

По итогам Рамштайн Нидерланды предоставляют Украине пакет помощи стоимостью €400 млн, в который войдут противоминный корабль, катера и морские дроны.

В то же время Бельгия объявила долгосрочную инициативу. Речь идет о ежегодной помощи Украине в размере €1 млрд до 2029 года и передаче противоминного корабля.

После заседания Рамштайн Норвегия объявила о выделении $700 млн на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, а $50 млн — в фонд NSATU Trust Fund.

Также Канада выделит $45 млн на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.

По словам Умерова, Швеция предоставит $440 млн на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

Министр обороны поблагодарил все страны, которые продолжают поддерживать Украину. По его мнению, мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством.

Источник : Минобороны

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