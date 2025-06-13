Карта боевых действий на 13 июня 2025 – ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 220 боевых столкновений.

Такие данные 13 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 13 июня 2025

Ситуация в Украине на 13 июня 2025

На Харьковском направлении за сутки отражена одна атака врага в направлении Охримовки.

На Купянском направлении зафиксировано 13 атак оккупантов вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надия, Карповка, Редкодуб, Ямполовка, Белогоровка и в сторону Ольговки, Степного, Грековки, Нового Мира, Андреевки, Зеленой Долины, Торского.

На Северском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Ореховое, Андреевка и в сторону Полтавки, Алексеевки, Муравки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 46 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатыр, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Вольное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили пять атак в районе Малиновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел три атаки в направлении населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 13 июня 2025

личного состава – около 1 001 560 (+1220) человек,

танков – 10 934 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 22 791 (+5) ед.,

артиллерийских систем – 29105 (+42) ед.,

РСЗО – 1416 (+3) ед.,

средств ПВО – 1184 ед.,

самолетов – 416 ед.,

вертолетов – 337 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 507 (+72) ед.,

крылатых ракет – 3337 ед.,

кораблей/катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 51 821 (+106) ед.,

специальной техники – 3 914 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 206-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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