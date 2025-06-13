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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 13 июня 2025 – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 220 боевых столкновений.

Такие данные 13 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 13 июня 2025

Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025

Ситуация в Украине на 13 июня 2025

На Харьковском направлении за сутки отражена одна атака врага в направлении Охримовки.

На Купянском направлении зафиксировано 13 атак оккупантов вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надия, Карповка, Редкодуб, Ямполовка, Белогоровка и в сторону Ольговки, Степного, Грековки, Нового Мира, Андреевки, Зеленой Долины, Торского.

На Северском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Ореховое, Андреевка и в сторону Полтавки, Алексеевки, Муравки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 46 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатыр, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Вольное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили пять атак в районе Малиновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел три атаки в направлении населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 13 июня 2025

  • личного состава – около 1 001 560 (+1220) человек,
  • танков – 10 934 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин – 22 791 (+5) ед.,
  • артиллерийских систем – 29105 (+42) ед.,
  • РСЗО – 1416 (+3) ед.,
  • средств ПВО – 1184 ед.,
  • самолетов – 416 ед.,
  • вертолетов – 337 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 507 (+72) ед.,
  • крылатых ракет – 3337 ед.,
  • кораблей/катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51 821 (+106) ед.,
  • специальной техники – 3 914 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 206-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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