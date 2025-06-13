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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
6 хв.

Карта бойових дій на 13 червня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 209 бойових зіткнень.

Такі дані 13 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 13 червня 2025

Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025
Карта бойових дій на 13 червня 2025

Ситуація в Україні на 13 червня 2025

Як розповіли в Генштабі, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 124 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3135 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив одну наступальну дію поблизу населеного пункту Малинівка.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив чотири атаки в районі Новоандріївки та в бік Павлівки.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності.

Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Втрати РФ на 13 червня 2025

  • особового складу ‒ близько 1 001 560 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 10 934 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 791 (+5) од,
  • артилерійських систем – 29105 (+42) од,
  • РСЗВ – 1416 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 1184 од,
  • літаків – 416 од,
  • гелікоптерів – 337 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 507 (+72) од,
  • крилатих ракет ‒ 3337 од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 821 (+106) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 914 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 206-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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