Атакою на Україну Путін прагне виставити лідерів G7 слабкими – Сибіга

Росія навмисне завдала масованого удару по Україні цієї ночі, спрямувавши сотні дронів та десятки ракет на українські міста. Найбільше від атаки сьогодні постраждав Київ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга про мету атаки Путіна на Україну 17 червня

– Путін робить це навмисно, якраз під час саміту G7. Він посилає сигнал повної неповаги Сполученим Штатам та іншим партнерам, які закликали припинити вбивства, – зауважив дипломат.

За його словами, Росія не лише відкидає припинення вогню або зустріч лідерів для пошуку рішень, а й цинічно завдає удару по Києву, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення.

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– Мета Путіна дуже проста: змусити лідерів G7 здаватися слабкими. Лише рішучі кроки і реальний тиск на Москву можуть довести, що він помиляється, – резюмував Сибіга.

В ніч проти 17 червня РФ запустила по Україні 472 засоби повітряного нападу – 440 дронів та 32 ракети. Засобами ППО знешкоддено 428 ворожих цілей.

16 червня у провінції Альберта (Канада) розпочався саміт лідерів країн – членів G7, який триватиме до вівторка, 17 червня, включно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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