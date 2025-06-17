РФ запустила по Украине почти полтысячи целей, в том числе Кинжалы и Калибры – ВС
Вечером 16 июня Российская Федерация запустила по Украине 472 средства воздушного нападения: 440 дронов и 32 ракеты. Силы противовоздушной обороны обезвредили 428 вражеских целей.
Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.
Воздушная атака РФ на Украину
По данным наших военных, российский враг атаковал Украину 440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска.
Из 440 единиц дронов около 280 – Шахеды.
Также россияне запустили 32 ракеты различных типов, в частности:
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Тамбовской области;
- 16 крылатых ракет Х-101 из самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской области;
- 4 крылатые ракеты Калибр из акватории Черного моря;
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;
- 1 противорадиолокационную ракету Х-31П.
По словам военных, в основном Россия сосредоточила свою атаку на Киев.
Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Последствия комбинированной атаки на Украину сегодня
По состоянию на 10:00 силы ПВО обезвредили 428 дронов и ракет противника: 262 — сбиты огневыми средствами, 166 — локационно потеряны.
Силы обороны сбили:
- 239 дронов Shahed и беспилотников других типов сбили огневыми средствами, 163 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;
- 2 аэробаллистических Х-47 М2 Кинжал;
- 15 крылатых ракет Х-101;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 1 противорадиолокационную ракету Х-31П.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 10 локациях, падение сбитых обломков в 34 локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.