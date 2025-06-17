РФ запустила по Украине почти полтысячи целей, в том числе Кинжалы и Калибры – ВС

Вечером 16 июня Российская Федерация запустила по Украине 472 средства воздушного нападения: 440 дронов и 32 ракеты. Силы противовоздушной обороны обезвредили 428 вражеских целей.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Воздушная атака РФ на Украину

По данным наших военных, российский враг атаковал Украину 440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска.

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Из 440 единиц дронов около 280 – Шахеды.

Также россияне запустили 32 ракеты различных типов, в частности:

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Тамбовской области;

16 крылатых ракет Х-101 из самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской области;

4 крылатые ракеты Калибр из акватории Черного моря;

9 управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;

1 противорадиолокационную ракету Х-31П.

По словам военных, в основном Россия сосредоточила свою атаку на Киев.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Последствия комбинированной атаки на Украину сегодня

По состоянию на 10:00 силы ПВО обезвредили 428 дронов и ракет противника: 262 — сбиты огневыми средствами, 166 — локационно потеряны.

Силы обороны сбили:

239 дронов Shahed и беспилотников других типов сбили огневыми средствами, 163 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;

2 аэробаллистических Х-47 М2 Кинжал;

15 крылатых ракет Х-101;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

1 противорадиолокационную ракету Х-31П.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 10 локациях, падение сбитых обломков в 34 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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