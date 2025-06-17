Дроны, вертолеты и вооружение: Канада предоставит Украине новый пакет помощи

Премьер-министр Канады Марк Карни после встречи с президентом Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине на более 2 млрд канадских долларов ($1,47 млрд).

Об этом он объявил на полях саммита G7 в Канаде.

Канада объявила новый пакет помощи

— Мы предоставляем дополнительную военную помощь — беспилотники, вертолеты, более широкое вооружение — на сумму более 2 млрд долларов помощи непосредственно Украине. И, кроме того, мы распределяем следующий транш кредита, основанный на замороженных российских активах, также более 2 млрд долларов. Это наш вклад, — сказал Карни.

Премьер отметил, что Канада будет координировать действия с европейскими и другими союзниками, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку Украины.

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По его словам, эта поддержка будет оставаться непоколебимой до достижения справедливого мира для украинского народа.

Кроме того Карни объявил о введении со стороны Канады санкции против более 40 организаций из России и других стран, а также ограничительные меры в отношении более 200 судов теневого флота.

Источник: CBC News

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