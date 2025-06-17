Дрони, гелікоптери та озброєння: Канада надасть Україні новий пакет допомоги

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на понад 2 млрд канадських доларів ($1,47 млрд).

Про це він оголосив на полях саміту G7 у Канаді.

Канада оголосила новий пакет допомоги

— Ми надаємо додаткову військову допомогу – безпілотники, гелікоптери, більш широке озброєння – на суму понад 2 млрд доларів допомоги безпосередньо Україні. І, крім того, ми розподіляємо наступний транш кредиту, заснований на заморожених російських активах, також понад 2 млрд доларів. Це наш внесок, – сказав Карні.

Прем’єр зазначив, що Канада координуватиме дії з європейськими та іншими союзниками, аби забезпечити подальшу підтримку України.

Зараз дивляться

За його словами, ця підтримка залишатиметься непохитною до досягнення справедливого миру для українського народу.

Крім того Карні оголосив про запровадження з боку Канади санкції проти понад 40 організацій з Росії та інших країн, а також обмежувальні заходи щодо понад 200 суден тіньового флоту.

Джерело: CBC News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.