Дрони, гелікоптери та озброєння: Канада надасть Україні новий пакет допомоги
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на понад 2 млрд канадських доларів ($1,47 млрд).
Про це він оголосив на полях саміту G7 у Канаді.
Канада оголосила новий пакет допомоги
— Ми надаємо додаткову військову допомогу – безпілотники, гелікоптери, більш широке озброєння – на суму понад 2 млрд доларів допомоги безпосередньо Україні. І, крім того, ми розподіляємо наступний транш кредиту, заснований на заморожених російських активах, також понад 2 млрд доларів. Це наш внесок, – сказав Карні.
Прем’єр зазначив, що Канада координуватиме дії з європейськими та іншими союзниками, аби забезпечити подальшу підтримку України.
За його словами, ця підтримка залишатиметься непохитною до досягнення справедливого миру для українського народу.
Крім того Карні оголосив про запровадження з боку Канади санкції проти понад 40 організацій з Росії та інших країн, а також обмежувальні заходи щодо понад 200 суден тіньового флоту.
Джерело: CBC News