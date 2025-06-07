Бронетехника, РЭБ и боеприпасы: Канада объявила о новом пакете помощи Украине

Канада передает Украине военную помощь на более 35 млн канадских долларов (примерно $25,5 млн).

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Канада предоставляет новую военную помощь Украине

Глава Канады Дэвид Дж. Макгинти принял участие в 28-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, где объявил о новом пакете военной помощи на сумму 35 млн канадских долларов.

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Как отметил министр, 30 млн из этой суммы будет направлено на приобретение бронетранспортеров Coyote и Bison, а также на закупку нового оборудования и боеприпасов от канадских производителей.

Это решение стало дополнением к предыдущей передаче 64 бронемашин Coyote, которые поступили в Украину в декабре 2024 года.

Еще 5 млн канадских долларов из объявленного пакета пойдут на закупку средств радиоэлектронной борьбы, изготовленных канадскими оборонными компаниями.

После 28-го заседания в формате Рамштайн партнеры подтвердили неизменную поддержку Украины.

По словам министра обороны Рустема Умерова, в 2025 году объемы помощи по безопасности превысят показатели всех предыдущих лет войны.

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