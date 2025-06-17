М’ясник у Кремлі нікого не обдурить: реакція лідерів на обстріл України 17 червня

Іноземні лідери та дипломати засудили масовану атаку Росії по містах України ударними дронами та ракетами у ніч на 17 червня.

Обстріл України 17 червня – реакція лідерів

Президент Молдови Мая Санду засудила російський обстріл, закликавши зміцнити протиповітряну оборону України. За її словами, російським терором здійснюється холоднокровне та систематичне насильство.

Вона наголосила, що Молдова засуджує цю жорстокість, тому потрібні негайні та рішучі дії, адже кожне зволікання посилює країну-агресора.

Зараз дивляться

Жорстокість і цинізм російського диктатора Володимира Путіна не мають меж, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після нічного обстрілу.

– Кремлю, який хоче встановити мир на Близькому Сході: почніть з України. Співчуття родинам, – зазначив він.

Водночас у Норвегії підтвердила тверду підтримку України. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що ця атака оголює безжальний підхід Росії до ведення війни.

– Внаслідок масованих та жорстоких російських ударів минулої ночі загинули та дістали поранення мирні жителі по всій Україні, особливо в Києві. Норвегія твердо стоїть разом з партнерами у підтримці боротьби України за свободу, – звернув увагу він.

Важливість подальшої підтримки України

Відмова від ілюзій щодо Російської Федерації та продовження підтримки України – це шлях до миру, переконана міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

Вона назвала Путіна м’ясником у Кремлі, справжній намір якого полягає в тому, щоб продовжувати бомбардувати та вбивати дітей і жінок для поневолення України. Проте Браже наголосила, що російський диктатор нікого не обдурить.

Ця масована атака є ще одним чітким сигналом того, що Путін не сприймає переговори чи мир серйозно – за це розплачуються мирні жителі, заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

За його словами, всю ніч російські ракети обстрілювали Київ та інші міста, тому необхідно продовжувати повну підтримку України.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив співчуття тим, хто страждає через недостатній тиск на Путіна.

На його думку, лише сильний, тривалий економічний і політичний тиск на Росію може покласти край смертям і руйнуванням.

Він наголосив, що обстріл Києва сьогодні, 17 червня, був одним з найжорстокіших.

Негайно потрібно ухвалити 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії після ударів по Україні, вважає міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

На його думку, вичікувальна позиція або просто надія на мир не зупинить Кремль.

Глава МЗС Литви звернув увагу, що сама Росія є першопричиною агресії, яка має бути усунена без зволікань. Він вважає, що пакет санкцій ЄС має завдати удару по російській економіці.

РФ не припиняє ударів по Україні, попри увагу до загострення на Близькому Сході

Попри увагу світу до загострення конфлікту на Близькому Сході, Росія не припиняє масованих ударів по території України, заявили у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Там стверджують, що це ще одне свідчення того, що Кремль прикривається дипломатією, використовуючи її як інструмент для приховання справжніх намірів.

Путін не шукає мирного вирішення, адже його мета - капітуляція України, зазначили у МЗС Німеччини, додавши, що посилюватимуть тиск на Росію.

Міністерство закордонних справ Польщі зауважило, що РФ продовжує інтенсивні атаки по українських містах, націлюючись на житлові райони, освітні установи та об’єкти критичної інфраструктури.

Лише тверда позиція може змусити Москву припинити терористичні акти, переконані у МЗС Польщі.

Нещодавно Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що російський комбінований обстріл у ніч на 17 червня, ймовірно, є найсмертоноснішою атакою на Київ за майже рік.

Завтра, 18 червня, у Києві оголосили День жалоби, щоб вшанувати пам’ять загиблих внаслідок масованого обстрілу Росії.

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