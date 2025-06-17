Обстрел Украины 17 июня: жертвы в Киеве и Одессе, раненых – более сотни

В ночь на 17 июня РФ осуществила очередной массированный обстрел, запустив по Украине более 440 дронов и 32 ракеты, в частности Кинжалы и Калибры.

Киев подвергся одной из самых масштабных атак, также под ударом оказались Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Николаевская и Киевская области.

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Обстрел Киева

Киев этой ночью подвергся комбинированной атаке — страна-агрессор запустила по столице 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две — баллистические.

В Киеве зафиксировано попадание баллистической ракеты в многоэтажку в Соломенском районе. В результате был разрушен подъезд жилого дома, где 30 квартир. Сейчас там продолжается разбор завалов. Есть информация о 5 пропавших без вести жителях дома.

Кроме того, там были повреждены лицей-интернат, СТО и еще один жилой дом в Днепровском районе.

Также есть прямое попадание обломков шахеда в дом в Днепровском районе.

В целом взрывы раздавались в семи районах столицы — Днепровском, Подольском, Оболонском, Дарницком, Шевченковском, Святошинском, Соломенском.

Известно о 14 погибших, еще более 100 человек были ранены.

Также под вражеским огнем оказались учебные заведения и объекты критической инфраструктуры. В частности, зафиксировано попадание в район 10-го общежития КАИ (Киевского авиационного института, бывшего Национального авиационного университета). К тому же, взрывной волной выбеты окна в 11, 12 и 13 общежитиях.

В Святошинском районе зафиксировано разрушение лифтовой шахты и прилегающей квартиры в результате попадания вражеского БпЛА в 12-этажный жилой дом. Также есть повреждения и пожар в зоне нежилой застройки.

Повреждены вагоны поезда Дарница — Львов. Также в Киеве после ночной атаки было изменено движение трамваев и автобусов. С тем, как сейчас курсирует транспорт, можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, на столичных Нивках экстренные службы находят части кассетных боеприпасов.

Атака Одессы

В результате утренней атаки Одессы со стороны России пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Также есть погибшая — тело 60-летней женщины нашли под завалами.

В больницу госпитализировали одного человека, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

К тому же, РФ разрушила жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, на месте работают соответствующие службы.

Обстрел Киевской области

В результате вражеской атаки Киевской области пострадала женщина, повреждены дома.

В Фастовском районе повреждены частный дом, забор и два автомобиля.

Также в Вышгородском районе поврежден частный дом. В результате атаки ранения получила 55-летняя местная жительница. Необходимая медицинская помощь ей оказана на месте.

Фото: поліція Київщини

В Броварском районе ликвидирован пожар хозяйственной постройки на предприятии.

В Обуховском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.

Ситуация в Черниговской области

В Черниговской области в результате атаки дронами и ракетами были поражены жилые дома, пострадала женщина. Под ударом оказался поселок в Прилукском районе. Там был поврежден двухэтажный жилой дом — крыша, окна. Также разрушены гаражи, автомобили.

Легкие ранения получила 38-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь.

Враг нанес удар крылатой ракетой по жилому микрорайону Чернигова. Повреждены дома и хозяйственные постройки. Предварительно, без пострадавших.

Атака Запорожья

Ночью 17 июня прогремела серия взрывов в Запорожье. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, зафиксировано не менее четырех ударов по городу.

Есть разрушения на нескольких предприятиях, где вспыхнули пожары, к тому же, повреждены многоэтажка и общежитие, выбиты окна в более чем 50 квартирах.

— Ночью вражеский БПЛА попал по территории предприятия, расположенного в Запорожском районе, повредив имущество, — написал Федоров.

Повреждены почти 30 гаражей в гаражном кооперативе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Обстрел Черкасской и Кировоградской областей

В Черкасской области также с вечера и до утра 17 июня раздавались взрывы. В пределах области сбили 2 российские ракеты, а также обезвредили 29 БПЛА.

Пострадавших нет. Обращений о повреждении имущества пока тоже нет.

В результате падения обломков дрона горела лесная подстилка в Черкасском районе. Возгорание уже ликвидировано.

Ночь и утро в Кировоградской области также были неспокойными — там работала ПВО. Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, в громадах обошлось без последствий.

Атака Николаевской области

В ночь на 17 июня силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено шесть БПЛА типа Shahed-136/131, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Враг в 05:30 осуществил артиллерийский обстрел Куцурубской громады.

В результате боевой работы и падения обломков в Первомайском районе произошло возгорание сухой травы на открытой территории. Пострадавших нет.

Удар по Днепропетровщине и Полтавщине

РФ терроризировала Никопольщину, зафиксировано попадание по Марганецкой, Мировской громадах и райцентру. Страна-агрессор применяла БпЛА и ударила из РСЗО Град, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Повреждены 9 частных домов, 3 хозяйственные постройки, скутер, авто. Уничтожен гараж, еще 2 – повреждены. Зацепило газопроводы и линии электропередач. Вспыхнул пожар.

В Никополе из-за вражеского артобстрела погиб 63-летний мужчина. Еще двое мужчин пострадали из-за попадания FPV-дрона. Повреждена инфраструктура, учебное заведение, частные дома, хозяйственные постройки. Уничтожено авто.

В результате падения обломков БПЛА в Полтавском районе была повреждена линия электропередач, из-за чего без света оказались 43 бытовых и 5 юридических потребителей. В настоящее время электроснабжение возобновлено.

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