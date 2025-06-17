Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Види соціальних виплат в Україні – хто може їх отримати
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Рада проголосувала за призначення Руслана Кравченка генпрокурором

Руслан Кравченко

Верховна Рада голосами 273 народних депутатів підтримала призначення Руслана Кравченка новим генпрокурором України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Призначення Руслана Кравченка генпрокурором

Напередодні до парламенту надійшло відповідне подання від президента Володимира Зеленського.

Зараз дивляться

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав 16 червня, що вони розглянуть подання про призначення генпрокурора на найближчому засіданні.

Перед цим призначенням Руслан Кравченко очолював Державну податкову службу України, а до цього керував Київською обласною військовою адміністрацією.

Останнім генпрокурором України був Андрій Костін, за звільнення якого Верховна Рада проголосувала ще 29 жовтня 2024 року.

З того часу подання на нового генпрокурора не вносилося до парламенту, а його обов’язки весь цей час виконував перший заступник Олексій Хоменко.

Читайте також
Руслан Кравченко: що відомо про кандидата на посаду генпрокурора України
Руслан Кравченко

Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Пов'язані теми:

Верховна Рада IX скликанняОфіс генпрокурора
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь