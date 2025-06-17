Рада проголосувала за призначення Руслана Кравченка генпрокурором

Верховна Рада голосами 273 народних депутатів підтримала призначення Руслана Кравченка новим генпрокурором України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Призначення Руслана Кравченка генпрокурором

Напередодні до парламенту надійшло відповідне подання від президента Володимира Зеленського.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав 16 червня, що вони розглянуть подання про призначення генпрокурора на найближчому засіданні.

Перед цим призначенням Руслан Кравченко очолював Державну податкову службу України, а до цього керував Київською обласною військовою адміністрацією.

Останнім генпрокурором України був Андрій Костін, за звільнення якого Верховна Рада проголосувала ще 29 жовтня 2024 року.

З того часу подання на нового генпрокурора не вносилося до парламенту, а його обов’язки весь цей час виконував перший заступник Олексій Хоменко.

Фото: Facebook/Руслан Кравченко

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