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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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У багатоповерхівку влучила ракета Х-101: Ігнат розповів деталі атаки РФ на Київ

У Солом'янському районі Києві крилата ракета Х-101 влучила у багатоповерхівку
Фото: ДСНС

Під час обстрілу Києва 17 червня у багатоповерхівку у Солом’янському районі влучила крилата ракета Х-101.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.  

Він зазначив, що не всі повітряні цілі вдалося збити, зокрема й одну з 16 крилатих ракет Х-101, яка влучила у багатоповерхівку.

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До того ж, Ігнат зауважив, що Київ ворожі Шахеди оточували з різних боків.

– Сьогодні й Київ, й інші міста пережили справжній терор. Величезна кількість дронів сьогодні була задіяна – 440. З ними також ракети – й Кинджал, й Х-101, Х-59/69, – додав Ігнат.

Атака Києва 17 червня: подробиці

Він зауважив, що зі всіх 440 БпЛА близько 280 були саме Шахеди.

– Їхня величезна кількість просто з різних боків оточували Київ, залітали по річищу Дніпра, решта зі східного, західного відтинків, атакуючи столицю в різних районах. Тому наслідки жахливі, які ми сьогодні бачимо, саме від великої кількості (дронів, – Ред.), – додав Ігнат.

Нагадаємо, що у ніч на 17 червня РФ здійснила черговий масований обстріл, запустивши по Україні понад 440 дронів і 32 ракети, зокрема Кинджали та Калібри.

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