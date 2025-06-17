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В Киеве 18 июня объявлено Днем траура – ​​Кличко

атака на Київ
Фото: ГСЧС

В Киеве объявлен День траура 18 июня — по жертвам массированной российской атаки на столицу.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

День траура 18 июня

18 июня в Киеве спустят флаги на всех коммунальных учреждениях города. Также рекомендуют спустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

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Виталий Кличко отметил, что 18 июня в День траура в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия.

По словам мэра Киева, точно известно о трех погибших в Дарницком районе. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Соломенском районе. По состоянию на 11:30 точно известно о трех погибших в Дарницком районе. Спасательные работы продолжаются в Соломенском районе. В результате массированной атаки на Киев пострадали 114 человек.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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